Fluminense vence o Flamengo de virada e conquista a Taça Guanabara

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (8), e conquistou, de forma simbólica, a Taça Guanabara do Rio de Janeiro.

No primeiro tempo, o Fluminense teve uma atuação abaixo do que costuma fazer e foi amplamente dominado pelo Flamengo, que conseguiu abrir o placar. O gol, marcado por Cebolinha aos 19, aconteceu depois de uma linda jogada individual do atleta que finalizou no canto de Fábio.

No segundo tempo, com mudanças, o Fluminense entrou mais ligado e dominou todas as ações da partida. Depois de linda troca de passes, Pirani tocou para Árias que deu mais uma assistência para Germán Cano empatar aos 8 minutos.

Após o empate, o Fluminense seguiu em cima do Rubro-Negro e conseguiu a virada aos 40 do segundo tempo. O gol saiu de um bate-rebate na área que sobrou para Pirani concluir.

Na parte final o clima do jogo ficou pesado. Depois de Gérson fazer falta forte no jogador do Fluminense, Felipe Mello foi tirar satisfação e gerou uma grande confusão no gramado. Ao fim do bate boca, o volante Tricolor acabou expulso.

Com a vitória, além de vencer a Taça Guanabara, o Fluminense garante vantagem nos confrontos da semifinal e de uma possível final. Já o Flamengo segue na segunda posição e pode cair para terceiro caso o Vasco vença sua partida nesta quinta.