Veja novidades da escalação para o clássico dos milhões deste domingo (05)

Flamengo e Vasco se enfrentarão pela primeira vez em 2023 neste domingo, no Maracanã. O Clássico dos Milhões é sempre promessa de casa cheia e mais de 58 mil ingressos foram vendidos, para a partida que inicia às 18h10.

Do lado rubro-negro, as novidades são Gerson, que entra no meio-campo, com a ausência de Pedro, em recuperação de uma lesão; e a consequente ida de Gabigol para a posição de centroavante.

Thiago Maia continua atuando na linha de zagueiros pela esquerda. Arrascaeta fica mais solto para se aproximar de Gabigol.

O provável Flamengo contará com Santos, David Luiz, Fabrício Bruno e Thiago Maia; Varela, Vidal, Gerson e Ayrton Lucas; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.

O rubro-negro pode ser campeão da Taça Guanabara já neste domingo, caso o Fluminense não vença o Bangu neste sábado. Um empate bastaria contra o Vasco. Caso o Fluminense vença, o Fla só leva o título com vitória sobre os vascaínos.

Do lado cruzmaltino, o time deve atuar com três volantes. A indicação de Maurício Barbieri no último treino conta com Léo Jardim (Ivan); Pumita, Miranda, Léo e Piton; Rodrigo, Andrey (Barros) e Jair; Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

O duelo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil, tanto na televisão aberta quanto na fechada. O jogo está na grade de transmissão da TV Bandeirantes e do Bandsports.