Dois jogadores preocupam o Flamengo para o clássico no domingo

No sábado, o técnico vai avaliar as condições dos dois jogadores - Foto: Divulgação

No próximo domingo (5), o time rubro-negro poderá ter 2 desfalques contra o Vasco, no Maracanã. Dois jogadores se recuperam de lesões e podem não ser escalados para a fase final do Cariocão.

Segundo o treinador Vítor Pereira, o jogador Matheus Gonçalves sentiu incômodo no treino da última quinta-feira e o atacante Pedro, tem dores na coxa esquerda. O caso de Pedro é mais preocupante, por ele ter jogado na terça-feira, na fase final da Recopa, já sentindo dores. Pedro é o artilheiro do time com 10 gols.

Somente na véspera do clássico, no treino do time no Ninho do Urubu, será definido a escalação.