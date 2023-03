Arbitragem polêmica de partida do Botafogo passará por análise da CBF

Jogo que garantiu classificação do alvinegro na Copa do brasil terminou com confusão em campo - Foto: Reprodução

A arbitragem da partida que classificou o Botafogo para a próxima fase da Copa do Brasil, na última quinta-feira (02/02), será analisada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo informações publicadas pelo jornal "O Dia", as escolhas do árbitro Bráulio da Silva Machado serão discutidas em uma reunião, que deve contar com a presença de Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão de arbitragem.

A disputa entre Botafogo e Sergipe terminou em 1 a 1. O lance mais polêmico do jogo foi o gol do alvinegro. Inicialmente, a partida terminava com uma vitória por 1 a 0 do Sergipe. O árbitro indicou, ao final do segundo tempo, que daria 8 minutos de acréscimos. Porém, quando o tempo acabou, ele resolver dar mais 1 minuto de acréscimo.

A equipe carioca aproveitou o minuto extra para marcar o gol de empate, que aconteceu aos 54min e 30s. O zagueiro Adryelson acertou a rede e garantiu a classificação para o Glorioso. Por conta disso, fim de jogo foi bastante tumultuado; agentes do Batalhão de Choque precisaram ser acionados para proteger a equipe de arbitragem. Bráulio chegou a levar um soco do dirigente de futebol do Sergipe. O dirigente também se envolveu em um desentendimento com um auxiliar, que revidou acertando-o com uma bandeira.

A arbitragem do jogo foi criticada por torcedores do time nordestino e chegou a ser mencionada pelo Governo do Sergipe, que, em publicação em seu perfil nas redes sociais, disse que "busca explicação e providências imediatas por parte da CBF, após o grave erro de arbitragem durante a partida".