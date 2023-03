Fluminense negocia contratação do ex-meia do Palmeiras

O Fluminense deve fechar contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. O meia Luiz Freitas, ex-jogador do Palmeiras, está negociando e deve chegar ao clube. O Tricolor enxerga o jogador como uma grande promessa. A informação é do repórter da Rádio Globo, Victor Lessa.

Recentemente, o atleta, de 18 anos, perdeu espaço no time sub-20 do Palmeiras e acabou por sair do clube. O jogador, que atualmente está sem clube, foi titular da seleção sub-17 até 2021 e campeão do sul-americano sub-15 com o Brasil.

Inicialmente, caso a contratação se concretize, o atleta chegará para reforçar a equipe sub-20 das Laranjeiras.