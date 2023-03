Messi vai presentear colegas da seleção com celulares de ouro

Lionel Messi, capitão da Argentina, vai presentear seus colegas tricampeões da Copa do Mundo com iPhones de ouro personalizados. A informação é do jornal The Sun.

O jogador argentino comprou 35 iPhones personalizados e banhados a ouro 24 quilates. As encomendas já foram entregues ao jogador.

Cada aparelho, que custou cerca de R$ 31 mil, possui gravado o nome do jogador, número e o escudo da Argentina. Ao total, o craque gastou aproximadamente R$ 1,1 milhão.