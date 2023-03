Projeto em Itaipu leva pessoas com necessidades especiais ao mar

Com o objetivo de levar esportes aquáticos e a vivência ao mar para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida de todas as idades, o Projeto Ao Mar é uma iniciativa do fisioterapeuta Daniel Hatherly que acontece na praia de Itaipu. A inscrição no evento pode ser feita online e é 100% gratuita.

O fisioterapeuta conta que o projeto começou a ser planejado em 2018 e colocado em prática no início deste ano, em janeiro, mas que nasceu dentro dele bem antes, quando um amigo com quem surfava sofreu um acidente na adolescência e precisou parar de praticar o esporte.

“Aquilo de vê-lo preso à barreira física da faixa de areia, sem poder sair do calçadão e voltar a surfar sempre me deixou triste. Anos depois, me formei em fisioterapia e trabalhei com hidroterapia”, explica.

Com a pandemia, Daniel foi diagnosticado com síndrome de burnout e precisou ser desligado do hospital onde trabalhava. Foi quando o Ao Mar começou a ganhar força.

O projeto é uma iniciativa que pretende instruir pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos esportes aquáticos e, hoje, atende cerca de 90 pessoas por evento. O Ao Mar conta com prática de surf, canoa havaiana, bodyboard, fisioterapia aquática, além de proporcionar uma vivência ao mar para os participantes.

Com o sucesso do projeto, Daniel conta que os planos para o futuro são de expandir o evento para outras regiões do estado do Rio de Janeiro.

As práticas são supervisionadas por Daniel, por 18 voluntários que atuam no projeto e contam, também, com o apoio do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros de Itaipu.

Os eventos acontecem a cada 15 dias, das 8h às 12h, na Praia de Itaipu, exceto por intempéries climáticas, e as inscrições podem ser feitas tanto presencialmente, quanto online.

É obrigatória a utilização de equipamentos de segurança e flutuação individual a todos os participantes, como: coletes salva vidas, bóias de braço e tronco e participantes menores de idade só podem entrar na água do mar acompanhados de responsáveis.

O próximo evento acontece neste sábado (4).

Nas redes sociais, o projeto divulga suas datas, horários e disponibilidade de inscrição:

https://www.instagram.com/projetoaomar/

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*