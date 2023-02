Atleta de base do Itaboraí Profut chega ao Fluminense, conta jornalista

A ida do atleta Lelê para o Fluminense já está quase certa. A informação é do jornalista Venê Casagrande e, segundo ele, o time tricolor recebeu o jogador e seus representantes na tarde desta terça-feira (28) no CT Carlos Castilho para resolver as últimas pendências.

Lelê é da base do Itaboraí Profut e atualmente está emprestado ao Volta Redonda até o fim do Campeonato Carioca. A previsão é que ele será repassado ao Tricolor até o término da temporada.