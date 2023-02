Vasco goleia Boavista, assume 3º lugar e tira Botafogo do G-4

O Vasco venceu o Boavista por 4 a 1, nesta segunda-feira (27), em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com amplo domínio na partida, o time de Maurício Barbieri chegou rapidamente aos gols, com Pedro Raul e Alex Teixeira, na primeira etapa.

No segundo tempo, o roteiro foi o mesmo: pressão vascaína com muita confiança dos jogadores e gols de Pedro Raul - de novo ele - e Puma Rodríguez. O Boavista descontou com Di María, após erro de passe do volante Jair.

Com a vitória o Vasco saltou para o terceiro lugar da tabela, com 17 pontos, e tirou o Botafogo do G-4. O time volta a campo no próximo domingo, às 18h10, contra o Flamengo, no Maracanã. Já o Boavista permaneceu na lanterna do campeonato, com apenas dois pontos. A equipe de Saquarema joga no sábado, às 18h, contra o Nova Iguaçu, em Bacaxá.