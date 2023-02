Polonês que perdeu parte da perna supera Richarlison e ganha Prêmio Puskas

Gol do polonês Marcin Oleksy, grande vencedor do Prêmio Puskas - Foto: Reprodução

O polonês Marcin Oleksy é o grande vencedor do Prêmio Puskas, entregue no Fifa The Best nesta segunda-feira (27). O jogador, que perdeu uma parte da perna esquerda em um grave acidente em 2010, recebeu o troféu das mãos dos ex-jogadores Alessandro Del Piero e Carli Lloyd. Emocionado, o atacante agradeceu sua família pelo apoio.

"Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui. É dificil pra mim imaginar receber esse prêmio, e recebo esta honraria por ter feito um dos gols mais bonitos do mundo. Agradeço aos meus familiares, muitos me ajudaram a poder passar por cima da dificuldade depois daquele acidente que tive. É graças a vocês que conseguimos ir tao longe", disse o jogador polonês.

Marcin Oleksy desbancou o brasileiro Richarlison, do Tottenham, que marcou de bicicleta na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.