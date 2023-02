Torcedores jogam banana em jogador brasileiro durante partida na Rússia

Fruta foia rremessada da arquibancada da torcida do Volga, que perdeu por 3 a 0 para o time de Wendel - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O volante Wendel, ex-jogador do Fluminense que joga, atualmente, pelo Zenit, da Rússia, foi vítima de uma manifestação racista durante uma partida da Copa da Rússia, neste sábado (25/02). Um torcedor lançou uma banana em direção ao atleta enquanto deixava o gramado.

O jogador estava sendo substituído enquanto seu time vencia o Volga por 3 a 0 quando alguém na arquibancada do time adversário jogou a fruta na direção dele. Ao perceber o ato, Wendel chutou a banana.

Em comunicado, o Volga disse que lamenta o episódio e que está trabalhando para identificar o torcedor do time responsável pelo ato de racismo. Wendel não comentou o ocorrido.

O atleta brasileiro foi um dos titulares da partida e deu assistência para o primeiro gol do Zenit. Além dele, o time também contou com outro jogador do Brasil em campo durante o jogo contra o Volga: Douglas Santos, que também estava sendo substituído quando a banana foi arremessada.