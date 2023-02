Projeto 'Superação no Handebol' segue com inscrições abertas em SG

Seguem abertas as inscrições para o “Superação no Handebol”, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento, cujo objetivo é formar um time que será base para competições de alto rendimento da modalidade. Os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira (28).

A iniciativa vai selecionar 20 meninas e 20 meninos de até 16 anos que irão participar das principais competições de handebol do Estado e do País.

As inscrições para o “Superação no Handebol” podem ser feitas no site da Prefeitura de São Gonçalo através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8XuM7h2CQeMT7VwC1uoJ__eeE0feJ6dj-jWuynjJFLslSZA/viewform

O processo seletivo será iniciado no dia 1 de março, a partir das 14h, no Clube Esportivo Mauá, no Centro de São Gonçalo.