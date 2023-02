Fluminense anuncia retorno do lateral Marcelo

Sonho antigo da diretoria do Fluminense e também de seus torcedores, o lateral esquerdo Marcelo, cria de Xerém, está de volta ao Tricolor. O anúncio oficial foi feito no início da tarde desta sexta-feira pelas redes sociais do clube.

Marcelo surgiu no Fluminense em 2005 e foi vendido ao Real Madrid um ano depois. No clube espanhol ele conquistou todos os campeonatos que disputou, se tornando ídolo da torcida merengue. Com a idade mais avançada, deixou o Real e seguiu para o Olympiacos, da Grécia, onde teve passagem apagada.

Agora, com 34 anos, ele retorna ao clube que o 'criou' com um contrato de aproximadamente duas temporadas, com opção de renovação por mais uma.

Nas redes sociais, o lateral comemorou e postou que está voltando para onde tudo começou. "De volta ao lugar onde tudo começou", publicou o atleta.