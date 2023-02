Bebê é registrado como sócio-torcedor do Fluminense 21 minutos após o nascimento

Recém-nascido é registrado como sócio-torcedor do Fluminense com apenas 21 minutos de vida - Foto: Reprodução

O casal de torcedores do Fluminense Carol e Alexandre Berger registraram o filho recém nascido, Guilherme, como sócio-torcedor do Fluminense com apenas 21 minutos de vida. A mãe compartilhou o registro da foto do perfil do filho no site oficial do Tricolor já com as roupas do time do coração.

"Hoje nasceu Guilherme e com 21 minutos de vida ele virou sócio do Fluminense. Temos um recorde?", perguntou Carol Berger, marcando o perfil oficial do programa de sócios do clube.

A publicação fez sucesso e já conta com mais de quatro mil curtidas e 775 mil visualizações no Twitter. Torcedores de diversos clubes do Brasil interagiram no conteúdo exaltando a atitude dos pais.