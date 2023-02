Árbitro é suspenso após usar TikTok para analisar decisões de colegas de profissão

O árbitro Alessandro Luliano, italiano de 23 anos, recebeu uma suspensão de dois anos da federação de árbitros de seu país por usar seu perfil no TikTok para explicar regras de futebol, exibir parte de sua rotina e até comentar decisões de colegas de profissão na Série A italiana.

Conhecido como Arbitrino na plataforma, ele acumula mais de 200 mil seguidores mas, apesar do sucesso, a atitude de comentar publicamente sobre sua rotina infringe um dos artigos do código da Associação Italiana de Árbitros (AIA) que proíbe os profissionais de dar qualquer declaração pública sobre sua atuação ou detalhes técnicos internos. Também existe, no artigo, a limitação de nunca propagar informações como essas em sites e plataformas digitais.

Como resultado, Luliano está suspenso da função até junho de 2024. O jovem treina para ser juiz desde 2016, e apitava em partidas de divisões inferiores. A chegada da pandemia da Covid-19 interrompeu o futebol por algum tempo. Justamente nesse momento, ele sua iniciou sua conta no TikTok, através da indicação de um amigo.

A AIA não se pronunciou sobre o desfecho do caso. Já o árbitro fez um vídeo mostrando que compreende a decisão e que é necessário respeitá-la.