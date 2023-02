PSG confirma lesão de Neymar e não dá prazo para retorno

Na tarde desta terça-feira (21), o PSG divulgou um comunicado com detalhes sobre lesão de Neymar, que deixou a partida contra o Lille, no último domingo (19), em decorrência de uma forte torção no tornozelo direito.

Após exames, o clube confirmou que o jogador brasileiro tem uma lesão ligamentar no local. O PSG também informou que não há prazo para o retorno de Neymar, mas esclarece que novas atualizações serão dadas na próxima semana.

"Novos exames realizados hoje confirmam uma torção no tornozelo de Neymar Jr. , com lesão ligamentar. Um novo boletim será feito no início da próxima semana", diz o boletim médico.

Neymar torceu o tornozelo direito em uma disputa de bola durante a partida contra o Lille, que terminou com vitória do PSG por 4 a 3. O brasileiro fez o segundo gol da partida

Agora, o clube francês recebe o Bayern de Munique, pelo jogo de volta das oitavas da Champions, no próximo dia 8. A equipe perdeu a primeira partida, na Alemanha, por 1 a 0.