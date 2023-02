Sub-17: Campeonato Santareno 2023 inicia neste fim de semana

Partidas acontecem no próximo sábado (25) - Foto: Divulgação

Partidas acontecem no próximo sábado (25) - Foto: Divulgação

A edição 2023 do Campeonato Santareno sub-17 começa neste sábado (25), e as disputas da primeira fase já estão definidas. A competição, organizada pela Liga Esportiva de Santarém (LES), terá 11 equipes disputando o título.

Todos os jogos acontecem ainda neste sábado (25), a partir das 16h. As equipes serão divididas em duas chaves "A" e "B" e jogarão uma contra a outra, sendo que as 8 com melhores pontuações se classificam para a próxima fase.



Das oito classificadas, as quatro primeira jogam em casa com direito ao empate. O Flamengo, atual campeão, terá folga nessa primeira rodada.



Confira os duelos da primeira rodada

São Francisco x Tapajós – CT do São Francisco;

América x Pulga – Campo do Parque;

São Raimundo x Velosão – Panterão;

Sem Terra x Rio Negro – Poeirão;

Águia x Santo Antonio – campo da Seminfra.