Neymar sente o tornozelo direito e sai chorando de última partida

Após partida entre PSG e Lille, Neymar sentiu dores no tornozelo direito depois de uma entrada de um adversário. O jogo aconteceu nesse domingo (19) pelo Campeonato Francês, e o atleta teve que ser submetido a exames médicos, que não identificaram fratura.

A data da próxima avaliação do tornozelo do jogador ainda não foi definida, mas o PSG teme não poder contar com Neymar em campo no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa - que acontece em 8 de março, contra o Bayern de Munique na Alemanha.

A seleção brasileira também tem jogo marcado no próximo mês. No dia 25 de março, o Brasil enfrentará o Marrocos em um amistoso fora de casa. A equipe será dirigida interinamente por Ramon Menezes, que gostaria de ter Neymar à disposição.

A sequência de lesões no tornozelo direito tem como origem a fratura do quinto metatarso do pé direito, em fevereiro de 2018. Esse osso fica na lateral externa do pé, o que o deixa mais exposto aos traumas.

Naquele ano, Neymar chegou até a colocar um parafuso no local para corrigir a lesão. Segundo o médico do PSG, havia a possibilidade de ele ficar com o metal no corpo o resto da vida. Depois daquela época, ele nunca mais precisou passar por uma cirurgia no tornozelo ou no pé, por conta da preferência dos especialistas por tratamentos conservadores, fortalecimento e prevenção de movimentos causadores de traumas.

Algumas fontes da CBF relataram que o problema de Neymar no pé direito não tem exatamente uma solução. É uma área do corpo mais vulnerável pelo histórico, mas cirurgia não resolve. Existe o entendimento de que o local pode ser foco de problemas durante toda a carreira de Neymar, que é um jogador que naturalmente atrai atenções de marcadores por suas características de jogo e protagonismo na criação de jogadas.