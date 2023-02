Veja a classificação completa do Campeonato Carioca após partida atrasada

Mesmo com a parada de 13 dias sem jogos do Fluminense, o Campeonato Carioca ainda segue com partidas atrasadas. Na última quinta-feira, o Vasco venceu o Botafogo e entrou no G4 da Taça Guanabara. E nesse sábado (18), o Flamengo venceu o Resende por 2 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira e se isolou ainda mais na liderança da competição.

Com a vitória, o rival abriu quatro pontos do Fluminense. Se o Tricolor ainda sonha com o título da Taça Guanabara precisa torcer um tropeço do Rubro-Negro nas próximas duas rodadas e vencer o confronto direto na última partida da competição, que acontece dia 8 de março. O Flamengo enfrenta na sequência Botafogo, Vasco e Fluminense.

Confira a tabela