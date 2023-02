Germán Cano e goleiro processam Vasco e cobram dívidas

Dois ex-titulares do Vasco da Gama acionaram a Justiça do Trabalho contra o clube na última semana. O atacante Germán Cano, atual artilheiro do Fluminense, e o goleiro Fernando Miguel, atual Atlético-GO, processaram o clube por conta de acordos não cumpridos pelo cruz-maltino.

Cano pede R$ 878.858,66 por conta da falta de pagamentos de metas e bônus, além do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O processo afirma que, durante os 24 meses que o jogador argentino jogou com a camisa cruz-maltina, o time "não depositou qualquer parcela mensal do FGTS de direito de Germán Cano, e tampouco se pronunciou a respeito do tema após o término do contrato".

Já Fernando Miguel cobra R$ 720 mil referentes a um acordo entre o clube e jogador que não foi cumprido. Em dezembro de 2021, pouco depois do atleta deixar a defesa vascaína, o clube combinou de pagar a dívida que tinha com o jogador em 48 parcelas. Os advogados do atleta alegam que o Vasco pagou apenas quatro parcelas e não se pronunciou a respeito da inadimplência nas demais.

Até a tarde desta quinta-feira (16/02), o clube ainda não havia se pronunciado a respeito dos processos, que seguem em andamento na Justiça do Trabalho.