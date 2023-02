Clubes da Série A aprovam aumento do limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida

Os clubes da Série A votaram durante o Conselho Técnico do Brasileirão, na sede da CBF, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Foi aprovado nesta terça-feira (14), o aumento do número de jogadores estrangeiros a serem relacionados por partida, de cinco para sete. Os clubes da Série A votaram durante o Conselho Técnico do Brasileirão, na sede da CBF, no Rio.

O movimento para que a aprovação fosse aceita ganhou força nas últimas semanas, partindo do São Paulo, que tem oito estrangeiros em seu elenco. Outros clubes também estiveram a frente da campanha, como Athletico-PR (com sete estrangeiros no grupo), Corinthians (seis), Grêmio (seis) e Flamengo (quatro).

A CBF apontou prós e contras da medida e apresentou estudo de caso do futebol equatoriano. No fim do ano passado, presidentes de clubes da primeira divisão do Equador votaram por ampla maioria para aumento de seis para oito número de estrangeiros - foram 19 votos a favor, cinco contra e duas abstenções.

A liga equatoriana é a que mais aceita jogadores de fora do país de origem no futebol sul-americano. Nas Américas, a liga norte-americana não tem limite para estrangeiros, enquanto no México são até nove.

Para a diretoria de Registro e Transferência da CBF, a questão tem dois pontos importantes. Por um lado, o Brasil se consolida ainda mais como a maior liga do continente, e por outro, pode haver impacto nas categorias de base, com menos espaços para jogadores brasileiros.

Este ponto é o principal fator para não terem liberado, de uma vez por todas, a inscrição de estrangeiros no futebol nacional.