Morre jogador conhecido como " Mbappé de MS "

O jogador, Júlio César Arthur da Costa Escobar, do Ubiratan Esporte , conhecido como " Mbappé de MS", morreu na madrugada desta segunda-feira (13), vítima de dengue hemorrágica em Mato Grosso do Sul.

O atleta de 14 anos , do time Sub 15 da agremiação, tinha sido selecionado para um período de testes no Fluminense, em que almejava ser jogador. Ele faria 15 anos na próxima quarta-feira (15).

Em nota, a diretoria do Ubiratan Esporte Clube , de Dourados, lamentou a perda do jogador , manifestando os seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

O corpo do jogador será velado, na próxima terça-feira (14) no Salão de Evento do Ubiratan na Avenida Marcelino Pires, às15h. E o sepultamento será no cemitério municipal às 10h de quarta-feira (15).