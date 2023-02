Elon Musk pretende dar R$ 28 bilhões para adquirir o Manchester United

O empreendedor de 51 anos , Elon Musk , dono do Twitter - Foto: Divulgação

O empreendedor de 51 anos , Elon Musk , dono do Twitter - Foto: Divulgação

Elon Musk, dono do Twitter e um dos homens mais ricos do mundo, com fortuna estimada em cerca de mais de R$ 800 bilhões, revelou que tem interesse em comprar o time inglês Manchester United por R$ 28 bilhões, segundo o jornal Daily Mail.

O time da Inglaterra, que foi posto à venda pela família Glazer, tem até a próxima sexta-feira para receber as propostas.

O bilionário inglês, com fortuna estimada em quase R$ 80 bilhões, Jim Ratcliffe, também confirmou interesse na compra do United. Jim já tinha tentado comprar o Chelsea, mas perdeu para o consórcio liderado pelo empresário americano Todd Boehly.