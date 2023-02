Vasco e Play For a Cause abrem leilão para apoiar vítimas das chuvas do Rio

As chuvas em todo o Estado do Rio de Janeiro estão deixando estragos, principalmente em zonas carentes. A Barreira do Vasco, comunidade próxima ao estádio de São Januário, foi uma das afetadas pelo temporal da última terça-feira, dia 07. Com isso, o Vasco da Gama e a Play For a Cause uniram forças e abriram leilão para levantar recursos, em apoio aos moradores da região.

A ação tem como destaque quatro camisas do Vasco, que foram usadas no confronto contra o Fluminense, no último domingo (dia 12), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Os modelos em questão receberam o patch do Manifesto, que tem como base “Respeito, Igualdade e Inclusão”. O escudo representa o posicionamento do Vasco nos 100 anos de Camisas Negras e reforça seu posicionamento como clube pioneiro no combate a preconceitos. As camisas em leilão serão autografadas por todo o elenco. Os lances iniciais são de R$900,00 e o leilão fica no ar, no site play.foracause.com.br até o dia 16/02.

De acordo com André Georges, CEO e fundador da Play For a Cause, essa campanha tem um objetivo muito concreto e urgente. “É hora de agir! Precisamos ajudar essas pessoas o mais rápido possível, pois muita gente perdeu tudo. Não é a primeira vez que a Play For a Cause e o Vasco apoiam causas como estas. Ano passado, por exemplo, fizemos uma grande mobilização para arrecadar recursos para Petrópolis e Pernambuco - regiões que foram gravemente afetadas pelas fortes chuvas, por exemplo”, conta.

Sobre a Play For a Cause

A Play For a Cause, criada em 2018, é uma empresa que faz do esporte e do entretenimento uma ferramenta de transformação social. Seu principal objetivo é conectar fãs com itens ou experiências únicas, gerando recursos para apoiar instituições e projetos de impacto social e educacional espalhados pelo Brasil. A Play For a Cause já destinou mais de R$ 2 milhões para 86 instituições, situadas em 18 estados, impactando a vida de 20 mil pessoas.