Fluminense x Vasco: clássico promete lotar o Maracanã neste domingo, 12

O campeonato carioca recebe mais um jogo clássico amanhã, domingo (12), no Maracanã. A bola rola para o Fluminense e Vasco, que se enfrentam pela oitava rodada da Taça Guanabara. O jogo começa às 18h (de Brasília).

Este será o segundo clássico do Tricolor, que perdeu no torneio para o Botafogo. O Vasco, por outro lado, terá seu primeiro jogo contra um dos considerados grandes no Estadual. No meio da semana, o time de São Januário vai encarar o Botafogo.

Os torcedores podem acompanhar a partida pela TV aberta, pelo canal Band. Já na TV fechada, o duelo fica por conta do BandSports. Na internet, o conteúdo estará disponível no aplicativo BandPlay.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação, com 13 pontos. Já o Vasco está na sexta posição, com 11 pontos, enfrentando uma temporada difícil, mas tentando se encaixar no esquema do novo treinador, o técnico Maurício Barbieri.

A provável escalação do lado tricolor conta com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz (Vitor Mendes) e Jorge; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Já no Vasco, a formação deve contar com Léo Jardim (Ivan); Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (De Lucca), Jair e Nenê; Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul.