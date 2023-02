Zico critica atuação do Flamengo na semifinal do Mundial

No Marrocos, onde viajou como convidado da Fifa para acompanhar o Mundial de Clubes, Zico falou sobre a eliminação do Flamengo no torneio. Assim como os torcedores, o maior ídolo do clube não gostou do que viu. Ele chegou a citar a participação da arbitragem, mas acredita que a atuação do próprio time rubro-negro foi o fator determinante para a derrota para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2.

"Ninguém esperava, pela força do time, pela qualidade, só que não estava preparado para esse tipo de jogo. Não jogou bem. Mesmo com erros de arbitragem. Se o Flamengo fosse o Flamengo superaria isso tudo", disse Zico ao jornalista Helder Martins, do canal canal S1 Live.

"Acho que o Flamengo não foi Flamengo dentro do campo. Muitos problemas fizeram com que isso acontecesse. Não estou aqui para cortar cabeça de ninguém, mas não vi o Flamengo alegre, feliz, com aquele espírito".

No Marrocos desde o começo da semana, Zico caminhou pelas ruas depois da partida de terça-feira. E não ficou alheio ao episódio que dominou as provocações ao Flamengo: o vídeo em que o vice de futebol Marcos Braz e alguns atletas cantam "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar". O registro foi gravado logo após a conquista da LIbertadores da América. O ídolo reprovou a cantoria.

"O torcedor cantar, tudo bem. Não vejo problema. O que não pode é o profissional fazer isso, principalmente a uma equipe como o Real. O Flamengo só está nesse patamar por causa de duas vendas para o Real. Com essa economia conseguiu montar um grande plantel. A ida de Vini Jr e Reinier rendeu. Acima de tudo, tinha que respeitar o Real, que elogiou o Flamengo e respeitou. O homem lá de cima tem horas que dá o troco".