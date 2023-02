Ferj intercede e Fluminense disponibiliza mais 10 mil ingressos para o clássico de domingo contra o Vasco

Após o Vasco pedir à Ferj que fossem disponibilizados mais ingressos para o clássico deste domingo (12), contra o Fluminense, a entidade intercedeu e o tricolor carioca anunciou que a partir das 18h desta quinta-feira (9) haverá a venda de mais 10 mil ingressos para o jogo no Maracanã.

Os novos ingressos que ficarão à venda serão para os setores oeste e leste superior, de torcida mista.

A diretoria do Vasco não aceitou o fato do Tricolor colocar à venda apenas 50 mil ingressos, número abaixo da capacidade do estádio. A torcida vascaína esgotou os setores destinados a ela (norte, Maracanã Mais e leste inferior).

Já a torcida do Fluminense, que tem o clube como o mandante do clássico, ainda possui ingressos para o setor sul. Muitos tricolores têm feito campanha para que outros possam ir ao Maracanã no domingo.