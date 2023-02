Ex-jogador Carlos Alberto é demitido pela Band, após ser acusado de agressão por torcedor

O ex-jogador Carlos Alberto foi demitido pela Band na tarde desta quinta-feira (9). Ele tem passagens por clubes como Botafogo, Fluminense, Vasco e atualmente trabalhava como comentarista esportivo. Na emissora, ele estava sendo escalado para comentar jogos do Campeonato Carioca, por exemplo, além de participar de programas esportivos da casa, quase que diariamente.

A decisão aconteceu após um torcedor do Flamengo registrar um Boletim de Ocorrência contra o ex-jogador. Ele alega ter sido agredido por Carlos Alberto, em um restaurante na Barra da Tijuca do qual o comentarista é um dos sócios.

O motivo da discussão teria sido um comentário feito pelo torcedor rubro-negro sobre De Arrascaeta, jogador do Flamengo, do qual Carlos Alberto tem feito provocações desde o Jogo das Estrelas, no Maracanã, onde levou uma 'caneta' do jogador uruguaio e se tornou alvo de zoações nas redes sociais. Nas últimas semanas, Carlos Alberto continua fazendo provocações a atletas do Flamengo, entre eles Arrascaeta e Gabigol.

Recentemente o ex-atleta publicou um vídeo em que, aparentemente embriagado, profere palavras ofensivas aos jogadores do Flamengo