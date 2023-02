Fim do sonho - Flamengo perde para o Al-Hilal e está fora da final do Mundial

O sonho de se sagrar campeão mundial acabou cedo para o Flamengo. O clube carioca perdeu a semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira (7), para o Al-Hilal, por 3 a 2, e vai disputar o terceiro lugar da competição.

Os planos do Flamengo começaram a dar errado logo no início da partida. Aos 4 minutos de jogo, Léo Pereira fez pênalti no adversário dando a oportunidade para Salem Al-Dawsari cobrar e abrir o placar.

Após o gol, o Rubro-Negro tentou assumir a posse de bola e impor o seu jogo. Mesmo sem mostrar seu melhor futebol, Pedro, aos 20, conseguiu empatar a partida após boa troca de passes na entrada da área.

Quando a partida parecia se encaminhar para o intervalo empatada, o VAR entrou em ação. Após confusão na área o árbitro de vídeo chamou o juiz para avaliar jogada envolvendo o volante Gérson. Com auxílio do vídeo, o juiz viu pênalti do brasileiro em cima do adversário. Além da penalidade, Gérson foi advertido com cartão amarelo. Como ele já havia recebido um por simulação, acabou expulso. Al-Dawsari cobrou novamente o pênalti e marcou o segundo do Al-Hilal.

No segundo, ainda sem conseguir mostrar bom futebol e com um a menos, o Flamengo se viu envolvido pelo time árabe e criou poucas chances. Aos 25, em contra-ataque bem armado, o argentino Luciano Vietto chutou alto e marcou o terceiro gol do Al-Hilal.

Com a vitória quase garantida, os árabes começaram a valorizar a bola e aproveitar os contra-ataques. Já o Flamengo, perdendo, tentava lançamentos longos, sem sucesso.

Aos 46 minutos, o Flamengo ainda conseguiu nova esperança. Depois de chute desviado, Pedro pegou rebote e, sem goleiro, escorou para fazer o seu segundo gol no jogo.

Nos minutos finais de acréscimos, o Flamengo ainda tentou encurralar o Al-Hilal, mas não obteve sucesso e amargou a derrota que o tira da final da competição.

Nesta quarta, o Real Madrid encara o Al-Ahly para ver quem encara o Al-Hilal na decisão.