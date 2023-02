Roda Gigante homenageia o Flamengo com cores do time às vésperas de sua estreia no Marrocos

A maior roda gigante da América Latina, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, projetou as cores do clube rubro-negro em homenagem ao Flamengo, às vésperas de sua estreia no Mundial de Clubes no Marrocos.

O time vai enfrentar , na próxima terça-feira (7), o rival Al-Hilal, ás 16h, no Estádio Ibn Batouta. Se ganharem, o clube vai jogar contra o vencedor de Al-Ahly e Real Madrid , na quarta-feira , no mesmo horário.