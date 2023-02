Militão, Courtois e Benzema desfalcam o Real Madrid na semi do Mundial

O clube espanhol Real Madrid divulgou, nesta segunda (6), a lista de relacionados para o Mundial de Clubes e alguns nomes importantes do time ficarão de fora da semifinal a ser disputada contra o time egípcio Al Ahly, nesta quarta (8).

O zagueiro Éder Militão, o goleiro Thibaut Courtois e os atacantes Karim Benzema e Eden Hazard são alguns dos desfalques do clube. Os três primeiros devem ficar em Madrid realizando tratamento para as lesões que sofreram e se juntam ao time no final de semana caso tudo ocorra bem.

Já Hazard, por ter sofrido uma tendinose patelar no joelho esquerdo, deve ficar afastado por cinco semanas para a recuperação, ficando afastado do Mundial e das próximas rodadas da La Liga. Essa é a terceira lesão do belga nesta temporada.

O lateral-esquerdo Mendy e o meia Vázquez estão longe das partidas há alguns jogos e devem continuar por mais de um mês realizando tratamento por conta das lesões de longa duração.