Maricá abre vagas para a prática de bodyboarding

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, abriu inscrições para a turma de bodyboarding do projeto “Maricá Mais Esporte”, destinada a pessoas a partir de seis anos de idade. As aulas acontecem na Barra de Maricá, na altura da Rua 4, às segundas e quartas-feiras, em três horários: 8h, 9h e 16h.

Os interessados podem se inscrever no local das aulas (Rua 4), na sede do projeto “Maricá Mais Esporte” que fica na Praça Mirene Bittencourt, lote 02 - Casa, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h ou por meio do link: https://www.maricamaisesporte.com.br/pre_inscricao_aluno.php.

Para fazer a inscrição, são necessários os seguintes documentos: uma foto 3×4, cópia da identidade ou certidão de nascimento, cópia do CPF, comprovante de residência, atestado médico (para portadores de doenças pré-existentes), cópia da documentação dos responsáveis (se for menor que 18 anos) e declaração escolar (menores de 18 anos).