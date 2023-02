Vasco goleia o Resende por 5 a 0 em São Januário

Na noite desta quinta-feira (2), o Vasco goleou o Resende por 5 a 0 e teve a sua melhor atuação no ano. Embalado pela torcida e jogando em São Januário, o cruzmaltino conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Carioca, com gols de Pedro Raul, que marcou duas vezes, Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo.

Mesmo diante da vitória, o Vasco segue fora da zona de classificação para as semifinais do Carioca. O time está na sexta posição, com oito pontos. Na próxima rodada, a equipe comandada por Maurício Barbieri viaja a Brasília, onde encara o Nova Iguaçu, na próxima terça, às 21h10, no Estádio Mané Garrincha.