Em declaração polêmica, Vidal se oferece para jogar por time chileno

Jogador do Flamengo, o meia Arturo Vidal afirmou durante uma live na Twitch, nesta quarta (1), que estaria disposto a trocar o rubro-negro carioca pelo Colo-Colo, do Chile.

“Se Colo-Colo quiser disputar a Libertadores, que venham me buscar aqui logo e vamos”, disse o jogador, que já atuou na equipe chilena no começo de carreira.

O jogador se queixou de dores musculares no começo da pré-temporada, mas já está à disposição de Vítor Pereira. Porém, com a chegada de Gerson, que assumiu de cara a vaga no time, Vidal tem sido pouco utilizado no time.

Com contrato até o fim de 2023, Vidal abre brecha para um acordo. Atualmente ele recebe mais de R$ 1 milhão por mês.