Flamengo e Fluminense estão entre os 100 times de futebol mais fortes do mundo

Dois gigantes do Rio estão entre os times de futebol mais fortes do mundo. Flamengo e Fluminense são os únicos cariocas entre os cinco brasileiros que entraram no ranking dos 100 maiores clubes da Opta Power Rankings, divulgado na última terça-feira (31/01). O time do Brasil com a melhor colocação é o Palmeiras, em 43° lugar.

O Flamengo é o segundo melhor posicionado entre os brasileiros, ocupando o número 66. O rubro-negro já ocupou diversas vezes o posto de melhor do futebol nacional na lista organizada pela Opta, mas perdeu o espaço recentemente após a derrota da Supercopa do Brasil. Ainda assim, na pontuação de 0 a 100 determinada pela lista, a equipe ficou com 84,7.

Já o Flu fez 83,9 pontos, ocupando o 85° lugar. Os outro brasileiros na lista são o Internacional, em 74º, com 83,9 pontos, e Atlético-MG, na 93º posição com 83,1 pontos. No ranking geral, a posição de time mais forte do mundo ficou com o alemão Bayern de Munique, o único a alcançar 100 na pontuação.

O ranking utiliza um sistema auxiliado por inteligência artificial para pontuar os times e para contrastar equipes de regiões diferentes, com base em medidas técnicas e geográficos de comparação.

O top 10 mundial ficou entre:

1 – Bayern de Munique (Alemanha) - 100

2 – Manchester City (Inglaterra - 99,2

3 – Liverpool (Inglaterra) - 95,9

4 – Napoli (Itália) - 95,6

5 – Real Madrid (Espanha)- 95,3

6 – Barcelona (Espanha) - 95,2

7 – Arsenal (Inglaterra) - 95,2

8 – PSG (França) - 94,5

9 – Red Bull Leipzig (Alemanha) - 93,2

10 – Internazionale (Itália) - 93,1

Já o top 10 de times brasileiros ficou com:

1 – Palmeiras (43º mundial) - 86,9

2 – Flamengo (66º) - 84,7

3 – Internacional (74º) - 83,9

4 – Fluminense (85º) - 83,5

5 – Atlético-MG (93º) - 83,1

6 – Fortaleza (130º) - 81,4

7 – Corinthians (136º) - 81,1

8 – São Paulo (143º) - 80,8

9 – Athletico-PR (158º) - 80,2

10 – América-MG (162º) - 80,0