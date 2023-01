Flamengo pede que CBF afaste árbitros que apitaram partida contra o Palmeiras

O Flamengo enviou, nesta segunda-feira (30/01), um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para pedir o afastamento dos profissionais que participaram da arbitragem da final da Supercopa, que aconteceu no último sábado (28/01).

Na partida, o rubro-negro perdeu o título para o Palmeiras por 4 a 3. O último gol dos adversários, marcado pelo volante Gabriel Menino, que sacramentou a vitória do time paulista, é justamente o tema de maior insatisfação do Fla, que considera irregular a validação do gol.

O time argumenta que o posicionamento do lateral palmeirense Mayke na hora do lance é suficiente para anular o ponto marcado por Menino. Além disso, o time também acredita que o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, deveria ter sido expulso quando entrou na frente do craque rubro-negro De Arrascaetta na hora de uma cobrança de um lateral.

O árbitro da disputa foi o goiano Wilton Pereira Sampaio, que apitou partidas da Copa do Mundo do Catar no último mês de dezembro. Já no comando do VAR, esteve Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. O Flamengo pede que ambos sejam afastados e passem por um período de reciclagem. Até esta terça (31/01), a CBF ainda não tinha respondido ou se posicionado sobre a solicitação enviada pelo rubro-negro.