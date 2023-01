Campeão olímpico pede desculpas após fazer story perguntando quem daria um tiro em Lula

O jogador de vôlei, Wallace de Souza, do Sada/Cruzeiro, publicou um vídeo pedindo desculpas por publicar uma enquete em seu Instagram, na noite de segunda-feira (30), questionando quem daria "um tiro na cara de Lula" com uma arma calibre 12.

"Estou aqui para falar dos stories de ontem junto com a enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria a violência contra qualquer pessoa, principalmente contra o nosso presidente. Estou aqui para pedir desculpas, foi um post infeliz, eu errei. Quando você erra não tem jeito, tem que assumir", disse um jogador em um vídeo.

Antes do pedido de desculpas do atleta, o ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, criticou a postagem do jogador, de 36 anos, e acionou a AGU para tomar todas as providências cabíveis.

"Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas ", reforçou o ministro.

O Sada, que tem contrato com o clube social do Cruzeiro, se manifestou lamentando profundamente a postagem do jogador. Em nota, o clube ressaltou "pedimos sinceras desculpas a todos". E afirmou que reforçará todo o seu staff, atletas e comissão técnica sobre a responsabilidade no uso das mídias sociais.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também se pronunciou, dizendo que "repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos."

A assessoria do clube informou que o atleta se retrataria após o treino dessa terça-feira (31).