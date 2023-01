'É campeão!': Palmeiras bate Fla e conquista Super Copa do Brasil

Foi um jogo movimentado de sete gols, digno do melhor futebol brasileiro. E o Palmeiras de Abel Ferreira, conquistou, pela primeira vez, a Super Copa do Brasil, ao vencer o Flamengo pelo placar de 4 a 3, na tarde desse sábado no Estádio Mané Garrincha. De um lado, o atual campeão brasileiro da última temporada, do outro o campeão da Copa do Brasil, e mais uma vez os dois melhores elencos do país frente a frente.

O jogo

Nos primeiros minutos entre as duas equipes, parecia que o Palmeiras buscava mais o ataque, enquanto o Flamengo jogava em busca dos contra-ataques. No entanto, a partida se mostrava bem truncada e sem grandes chances para ambos os times.

O grande momento da partida foi aos 20' da primeira etapa, o Flamengo tentou sair, mas o goleiro Santos se atrapalhou e por pouco o Palmeiras não abriu o placar. Dois minutos depois, Giorgian De Arrascaeta tentou partir no contra-ataque, o meia uruguaio perdeu a bola, e depois brigou com Zé Rafael e ganhou a disputa, o meia do Palmeiras tentou se recuperar, mas derrubou Arrascaeta dentro da área, e o árbitro Wilton Pereira Sampaio não teve dúvidas, marcou a penalidade para o rubro-negro carioca.

Jogo foi muito movimentado | Foto: S.E Palmeiras/Divulgação

Evérton Ribeiro até pegou a bola para cobrar a penalidade, mas Gabigol é quem foi para a cobrança, e aos 25' do primeiro tempo não deu chances para o goleiro Weverton que sequer saiu na foto.

O Palmeiras empatou aos 38' do primeiro tempo, após o bate e rebate, a bola sobra com Raphael Veiga que bateu no canto do goleiro Santos, para marcar e empatar o jogo.

Depois do gol de empate, o time comandando por Abel Ferreira continuou melhor, e nos acréscimos, Gabriel Menino recebeu na entrada da área, e bateu no ângulo sem chances para o goleiro Santos para virar o jogo para os paulistas, 2 a 1.



empates e desempates na segunda etapa do confronto

O goleiro Weverton salvou palmeiras de tomar o gol de empate em duas ocasiões nos primeiros cinco minutos da segunda etapa. Gabriel conseguiu espaço e cruzou para cabeceio do atacante Pedro, o goleiro da equipe paulista defendeu, no rebote a bola sobrou com Arrascaeta que bateu e mais uma vez Weverton para afastar o perigo.

Mas as duas defesas não foram suficiente para evitar o gol de Gabi aos 7' da etapa complementar, após boa jogada do capitão Evérton Ribeiro, o atacante rubro-negro invadiu a área e bateu por cobertura para fazer o segundo dele e empatar a decisão.

Aos 11' do segundo tempo, Endrick fez boa jogada e Evérton Ribeiro tocou com a mão na bola, dentro da área, e o árbitro Wilton Pereira Sampaio, embora tenha demorado um pouco marcou a penalidade. Raphael Veiga pegou a bola e bateu no canto, Santos até acertou o canto, mas a bola morreu no fundo da rede para fazer Palmeiras 3 a 2 Flamengo.

O Palmeiras não teve muito tempo para comemorar, dois minutos depois, o Flamengo chegou pela esquerda após bola trabalhada, Ayrton Lucas invadiu a área e cruzou para Pedro praticamente de calcanhar empatar o jogo 3 a 3.

Aos 22' o Palmeiras chegou para marcar o quarto, mas Santos bem posicionado fez a defesa, na sequência o Flamengo armou o contra-ataque, Pedro conseguiu invadir a área, mas o lateral Marcos Rocha apareceu para afastar o perigo.

O Palmeiras trabalhou a bola, e após cruzamento da esquerda do ataque do time de Abel Ferreira, a bola encontrou Gabriel Menino dentro da área, que bateu e não deu chances para o goleiro Santos e faz 4 a 3 para os paulistas.