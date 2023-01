Supercopa: Flamengo e Palmeiras disputam o título com prêmio de R$ 10 milhões

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste sábado (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado , às 16h30, pela Supercopa do Brasil. Com a premiação mais alta da história do torneio, o vendedor leva pra casa R$ 10 milhões. Já o vice, ficará com R$ 5 milhões.

A competição, criada no ano de 2019, é disputada pelos campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O campeão da Supercopa também fatura a tradicional taça em prata e 50 medalhas douradas para jogadores, comissão técnica e dirigentes. O segundo colocado levará apenas medalhas prateadas.

O Flamengo é o único clube que jogou todas as edições da Supercopa. Na primeira, ganhou do Athletico-PR; na segunda, derrotou o Palmeiras e, na última, foi vencido pelo Atlético-MG, em 2022.