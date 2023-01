Jovens do Morro do Abacatão se preparam para disputar a Taça das Favelas

São Gonçalo deve ter mais um time de futebol representando suas comunidades na próxima edição da Taça das Favelas. Moradores do Morro do Abacatão, no bairro Boa Vista, vão formar uma equipe de jovens da região para disputar o torneio, que reúne atletas amadores e semiprofissionais de diversas comunidades pelo país.

O projeto do time "Abacatão Boa Vista" está sendo organizado pelos amigos Josmiro de Goes, auxiliar no preparo de goleiros no Fluminense, e Paulo Naval, professor de Educação Física, moradores da região. Para eles, a ideia é uma chance de garantir novas oportunidades para os talentos escondidos em São Gonçalo.

"Quando se trata do futebol, nem sempre os garotos da comunidade têm a oportunidade de demonstrar seu potencial. Aí eu resolvi chamar meu amigo Paulinho Naval, que tem um trabalho social ali no Abacatão, e falei: 'Vamos tentar colocar um time daqui na Taça das Favelas?' Ele comprou a ideia e estamos aí", conta Josmiro, que já trabalha há 12 anos no tricolor carioca.

Ideia do time "Abacatão Boa Vista" surgiu com o preparador de goleiros Josmiro de Goes e o professor Paulinho Naval | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O time está passando pelo processo de seleção de jogadores. No último sábado (21), aconteceu a primeira 'peneira'. O organizador conta que esteve, nesta sexta (27), na Central Única das Favelas (CUFA), ONG que coordena a Taça, para iniciar o processo de inscrição para a Série B do Torneio.

Desde o ano passado, a Taça da Favela conta não apenas com competições regionais nos estados, como também com o 'Favelão', um campeonato com os destaques nacionais do torneio. Em edições anteriores, São Gonçalo já foi representado na disputa da Taça carioca com equipes das favelas do Escadão e do Morro da Coruja.

Moradores estão realizando 'peneiras' e encontros para seleção e captação de jovens para integrarem equipe | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A ideia, explica Josmiro, é criar um nome com a equipe do Abacatão "para fazer com que mais jovens se mobilizem e participem futuramente. "Quanto mais jovens estiverem participando melhor, porque aí estão praticando esportes e sair da vulnerabilidade que está na realidade de uma comunidade hoje", acredita o preparador do Fluminense.

A formação do "Abacatão Boa Vista" está sendo realizada em parceria com os colegas Cristiano "Carequinha", Thiago Faria, Mequerra do Flamenguinho e Pezão. A previsão é que a partir de março aconteçam as primeiras partidas da Série B da Taça das Favelas 2023.