Nenê é parado em blitz da Lei Seca e leva multa de mais de R$ 3 mil

Algumas horas após brilhar dentro do campo em partida contra a Portuguesa, o meio-campista do Vasco Nenê deu uma "bola fora" enquanto atravessava a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na noite dessa quinta (26). Parado em uma blitz da Operação Lei Seca, o jogador de 41 anos levou duas multas que, somadas, ultrapassam os R$ 3 mil.

O atleta estava passando pela via em uma BMW X6 quando ficou detido pelos policiais na via. Nenê chegou a realizar o exame de alcoolemia, o famoso teste do bafômetro, e foi constatado que o camisa 10 não havia ingerido álcool.

Apesar disso, o veículo que o meio-campista conduzia estava sem as placas. Com isso, ele perdeu 7 pontos na carteira de habilitação e levou uma multa de 293,47 reais. Seu automóvel também seria removido ao pátio por estar sem as placas, mas acabou sendo liberado para continuar o trajeto depois que Nenê colocou a placa no lugar.

Porém, na hora de sair do local, Nenê deu uma arrancada brusca em alta velocidade com o carro, identificada pelos os agentes da operação como uma manobra perigosa considerada infração gravíssima. Com isso, ele perdeu mais 7 pontos na CNH e recebeu mais uma multa; dessa vez, de R$ 2.947,70. Ao todo, o jogador terá que pagar R$ 3.268,17 pelas infrações de trânsito.

Antes do ocorrido, Nenê marcou um dos gols da equipe cruz-maltina na vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa, disputada no Estádio Luso-Brasileiro pela Série A do Campeonato Carioca 2023. o camisa 10 foi o autor do primeiro gol da partida, aos 14 minutos de jogo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Gabriel Pec ampliou a vantagem do Vasco e marcou o segundo gol.