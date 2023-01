Empresário 'botafoguense' faz Fla ganhar mais dinheiro em venda de João Gomes

Apesar da rivalidade estadual, o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, ajudou, de forma indireta, o Flamengo a faturar cerca de R$ 9 milhões a mais na venda do volante João Gomes, que vai jogar na Premier League, pelo Wolverhampton.

O Rubro-Negro havia encaminhado a venda do jogador ao clube inglês por 17 milhões de euros (quase R$ 94 milhões). Quando a negociação estava quase fechada, Textor, que também é sócio majoritário do Lyon, da França, fez um proposta ao Flamengo pelo atleta, para levá-lo ao país europeu. Após um impasse e semanas de negociação, o Wolves aumentou sua proposta para 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 milhões) e levou o jogador.

Além do dinheiro a mais, o clube carioca ainda conseguiu negociar o direito de ter 10% de uma futura venda e mais 1,5 milhões de euros em metas pessoais do atleta.

Durante a negociação, o jogador deu prioridade ao clube inglês, com quem já tinha dado sua palavra. A chegada do Lyon na negociação quase fez o Wolves a desistir do negócio, mas acabou fazendo a oferta aumentar, finalizando a contratação.