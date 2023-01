Fim da novela: Flamengo vende João Gomes para o Wolverhampton

O empasse nas negociações do volante João Gomes já durava duas semanas. Apesar das investidas do Lyon, time francês, o Flamengo voltou atrás e cumpriu o acordo com o Wolverhampton, da Inglaterra, já que o clube também contava com a preferência do jogador.

João Gomes foi vendido por 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 mi na cotação atual) e assinará contrato por cinco anos. Ele deixa o rubro-negro carioca com 122 jogos, tendo marcado quatro gols e dado quatro assistências.

O jovem de 21 anos não quis aceitar a proposta do Lyon e insistiu para se transferir para o clube inglês. Apesar das investidas do clube francês - até com ida de John Textor ao Ninho do Urubu e salário maior - o volante recusou a proposta e optou pelos Wolves.