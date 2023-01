Carlos Alberto, ex-Vasco, tem mansão penhorada por dívida

O ex-meia do Vasco e do Corinthians Carlos Alberto teve sua mansão penhorada por uma dívida de R$ 2,6 milhões com a União. A ordem de penhora foi concedida, no início deste ano, pelo juiz Manoel Penna, da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro.

O magistrado determinou o bloqueio do imóvel e deu um mês para o ex-jogador apresentar sua defesa e contestar a cobrança de R$ 2.623.016,03, referente a imposto de renda e multas.

A mansão fica no condomínio Quintas do Rio, que fica entre a Lagoa de Jacarepaguá, o bosque da Barra e o aeroporto de Jacarepaguá. Na época em que foi adquirida por Carlos Alberto, a casa valia cerca de R$1,2 mi.

Atualmente, o ex-jogador atua como comentarista esportivo em programas televisivos.