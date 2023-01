Com titulares, Vasco vence a Portuguesa pelo Carioca

Nenê marcou o primeiro do Vasco na partida - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Nenê marcou o primeiro do Vasco na partida - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

O Vasco da Gama venceu sua primeira partida no Campeonato Carioca contra a Portuguesa por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Luso Brasileiro. A vitória marca o retorno dos titulares.

Os gols cruzmaltinos foram marcados por Nenê e Gabriel Pec. Com o resultado, o Vasco chegou aos cinco pontos e subiu para a quinta colocação do campeonato. Já a Portuguesa fica em oitavo lugar com apenas três pontos.

O Vasco conseguiu abrir o placar logo aos 13 minutos, quando Nenê marcou ao receber uma grande jogada pela esquerda de Lucas Piton. Atrás no placar, a Portuguesa quase empatou aos 16 minutos, mas parou na defesa do goleiro Ivan.

No segundo tempo, o time cruzmaltino ampliou o placa já aos 3 minutos. Gabriel Pec recebeu um passe de Pedro Raul e chutou de cavadinha na área. A bola bateu no travessão e na trave antes de entrar.

O Gigante da Colina volta a campo na próxima segunda-feira (30), às 20h, para enfrentar o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).