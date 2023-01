Jogador de 16 anos se torna atleta mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo

O jovem Lorran, de 16 anos, fez história na última terça-feira (24/01) durante sua estreia como titular pelo time profissional do Flamengo. O autor do gol Rubro-Negro no empate por 1 a 1 contra o Bangu se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pela equipe profissional do clube carioca.

O recorde anterior era de Vinícius Jr., que marcou um gol contra o Palestino, do Chile, em 2017, quando tinha 17 anos e 29 dias. Lorran Lucas tem 16 anos, 6 meses e 20 dias. Após o jogo, ele comentou a conquista em entrevista à imprensa. "Muito feliz por tudo o que acontece na minha vida. Eu fico feliz pelo gol, mas não satisfeito pelo resultado. Agora é trabalhar e focar, que seja o primeiro de muitos gols. É o momento que vai ficar marcado na memória".

O feito repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol "Marca", por exemplo, escreveu que o jovem craque 'destronou' Vini Jr., que atualmente joga pelo Real Madrid, da Espanha. Antes dessa partida, Lorran já tinha jogado alguns minutos com o time profissional no jogo contra o Audax do dia 12 de janeiro, em que ficou como meia reserva.

Apesar do sucesso, Lorran deve seguir a temporada jogando pelo Sub-20. Ele tem contrato com o Fla até 2025. A multa rescisória do acordo gira em torno dos 50 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 280 milhões de reais.