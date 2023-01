Portuguesa e Vasco se enfrentam pela 4ª rodada do Carioca

Portuguesa e Vasco disputam, nesta quarta-feira (25), a quarta rodada da Taça Guanabara. A partida tem início às 21h10 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Será a estreia do time principal do Vasco numa partida oficial neste ano, após dois amistosos na Flórida, nos Estados Unidos. Será também a estreia do técnico Maurício Barbieri, que deve mandar a campo alguns dos reforços contratados para a temporada.

Com uma vitória e duas derrotas, a Portuguesa está em oitavo lugar na classificação, com três pontos. A equipe é comandada por Felipe Surian, técnico de 41 anos bastante identificado com o clube.

A tendência é de que ele mantenha a base da equipe que enfrentou o Bangu no sábado passado. A escalação deve contar com João Lopes; Joazi, Gerson, Fredson e Charles; Yuri, Fernandes, Cafú e Emerson Carioca; Anderson Rosa e João Paulo.

Já o time principal do Vasco, comandado por Barbieri, deve contar com Ivan; Pumita, Miranda (Robson Bambu), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Nenê; Gabriel Pec, Eguinaldo e Pedro Raul.