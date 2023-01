Goleiro do Lille, da França, vai jogar no Vasco

O Vasco da Gama chegou a um acordo com o Lille da França, na última segunda-feira (23/01), e o goleiro Léo Jardim, de 27 anos, irá retornar ao futebol brasileiro para jogar com a camisa cruz-maltina. Segundo informações o portal "ge.com", o atleta já se despediu da equipe francesa na manhã desta terça (24/01) e deve desembarcar no Rio de Janeiro em breve.

A negociação foi realizada a distância entre os membros da diretoria do Vasco - que estavam na Flórida, nos Estados Unidos, para as partidas amistosas do time carioca - e os agentes do jogador e dirigentes do Lille, que estavam na França. Léo Jardim estava na equipe desde 2019.

O brasileiro começou nas categorias de base do Olé Brasil, time do interior paulista, mas só ganhou destaque quando foi contratado pelo Grêmio. Foi emprestado ao Rio Ave temporariamente antes de chegar ao Lille. Já na Europa, ficou emprestado por uma temporada no Boavista, de Portugal, e ficou no banco de reservas por boa parte dos jogos de 2022. Ele não entra em campo desde setembro.

O contrato entre Léo Jardim e o Vasco deve ser de três anos. Antes de assinar e ser anunciado oficialmente, ele deve realizar exames médicos no Rio.