Pedro vira o terceiro maior artilheiro do Flamengo no século 21 junto a Renato Abreu

Ao marcar dois gols na última vitória do Flamengo, por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu nesse sábado (21), Pedro reafirma seu papel de ídolo na história do Rubro-Negro carioca. Com 73 gols marcados pelo clube, sendo 12 de cabeça, o atacante se torna o terceiro maior artilheiro do time no século, se igualando a Renato Abreu.



No atual século, ele fica atrás apenas de Gabi e Bruno Henrique, respectivamente. O novo 10 do Fla já marcou 136 vezes. Já BH fez 79 gols.

Além desse feito, ele também virou o segundo maior artilheiro da história do Novo Maracanã, com 51 gols marcados no estádio. Só pelo Flamengo ele marcou 40 vezes. Gabi, com 72, está em primeiro.