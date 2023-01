Câmeras revelam o tempo que Dani Alves e mulher que o acusa de estupro ficaram no banheiro

Daniel Alves ficou 15 minutos com a mulher que o acusa de agressão sexual. É o que mostram as câmeras de segurança da boate Sutton, na Espanha. As informações são do Jornal “El Periódico”.

O caso aconteceu no dia 30 de dezembro, em Barcelona, onde a mulher e Daniel Alves teriam se encontrado casualmente. Segundo o depoimento, a jovem de 23 anos, afirmou que Daniel Alves chegou por trás e teria "segurado sua mão e a colocado em seu pênis". Depois ela teria sido levada por ele até o banheiro da área vip e foi neste momento em que a agressão ocorreu.

Daniel Alves disse, inicialmente, em depoimento que não conhecia a mulher. Depois, argumentou que a relação sexual havia sido consensual. Apesar disso, a jovem, ao contar sua versão, disse que o jogador a impediu de sair do banheiro e "teria forçado a penetração contra sua vontade".

A defesa do jogador admite que houve mudança de versão e contradições no depoimento do jogador.

Quando saiu do banheiro, a jovem procurou os seguranças da boate, que a levaram a uma sala e chamaram a polícia, que a atendeu. Ela decidiu formalizar a denúncia contra o jogador no dia 4 de janeiro. Desde então, a Suprema Corte da Catalunha acatou a denúncia e as investigações foram iniciadas .

O jogador negou as acusações e prestou depoimento na sexta (20). No mesmo dia, Daniel Alves teve a prisão preventiva sem a possibilidade de pagamento de fiança decretada, foi encaminhado à penitenciária de Brians 1.

O Pumas anunciou a rescisão de contrato por justa causa com o jogador de 39 anos. Agora ele permanecerá preso até o julgamento.

Se condenado, poderá pegar até 15 anos de prisão.